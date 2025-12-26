مخزومي لـ"جدل": حزب الله ينفذ الاجندة الايرانية وليس اللبنانية ولا أرى حربا أهلية ونأمل بأن يسرع الجيش في عملية حصر السلاح وانا مع مداهمة اي منزل قرر صاحبه ان يكون لديه سلاحا غير شرعي فيه

مخزومي لـ"جدل": لم أرَ أحدا استفاد من حرب الاسناد فلا الشعب الفلسطيني استفاد وأهلنا في الجنوب تشرّدوا وفي 27 تشرين الأول عندما تم الاتفاق وأُعلن من السراي الحكومي كان فعليا من فاوض هو حزب الله بشخص الرئيس بري وفعليا كان الجميع متفق على هذا الاتفاق