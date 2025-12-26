مخزومي لـ"جدل": أنا كعضو في مجلس النواب لا أعلم ما هو اتفاق 27 تشرين الأول وإطلعنا عليه في الإعلام ولم نبلّغ رسميا به ولم نبلّغ بخطة الجيش لحصر السلاح في مجلس النواب

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك