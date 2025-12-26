مخزومي لـ"جدل": رجي يمثل السياسة الخارجية الفعلية للبنان ولحزب الله مصلحة في التشكيك في كل شيء ويهاجم كل مشروع يتناقض مع مشروعه

مخزومي لـ"جدل": رجي يمثل السياسة الخارجية الفعلية للبنان ولحزب الله مصلحة في التشكيك في كل شيء ويهاجم كل مشروع يتناقض مع مشروعه

مخزومي لـ"جدل": أنا كعضو في مجلس النواب لا أعلم ما هو اتفاق 27 تشرين الأول وإطلعنا عليه في الإعلام ولم نبلّغ رسميا به ولم نبلّغ بخطة الجيش لحصر السلاح في مجلس النواب