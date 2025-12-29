النائب جبران باسيل من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: تجمعنا جينات لبنانية ومهما اختلفنا يبقى لبنان ما يوحّدنا والانتشار اللبناني ليس مجرّد جاليات موزّعة حول العالم ومن الخطأ التعاطي معه كأنه ملف موسمي أو كأنه صرّاف آلي فهو طاقة انتماء

التالي

باسيل من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025: استعادة واختيار الجنسية هو جسر قانوني مع مغتربين دفعتهم ظروف قاهرة الى الهجرة ولذلك نريدهم منتشرين لا مغتربين ولا مهاجرين