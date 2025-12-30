الأخبار
السعودية: أي مساس أو تهديد لأمننا الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته

آخر الأخبار
2025-12-30 | 01:46
السعودية: أي مساس أو تهديد لأمننا الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته
0min
السعودية: أي مساس أو تهديد لأمننا الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته

 
 
السعودية تدعو الإمارات للاستجابة لطلب مجلس الرئاسة اليمني بخروج قواتها العسكرية من اليمن
السعودية: نعبر عن أسفنا لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
فنّ
فنّ
06:28

بعد انفصالها عن كريس مارتن… داكوتا جونسون مع موسيقي أصغر سناً في عشاء يثير التساؤلات (صور)

LBCI
أخبار دولية
06:13

السلطات السورية تفرض حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية عقب أعمال عنف طائفية

LBCI
آخر الأخبار
06:06

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب - بنت جبيل ما بين الساعة 13.30 والساعة 16.30

LBCI
آخر الأخبار
06:01

أوكرانيا تأمر بإخلاء قرى حدودية شمالية وسط قصف روسي

LBCI
آخر الأخبار
06:06

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب - بنت جبيل ما بين الساعة 13.30 والساعة 16.30

LBCI
آخر الأخبار
06:01

أوكرانيا تأمر بإخلاء قرى حدودية شمالية وسط قصف روسي

LBCI
آخر الأخبار
05:58

الرئيس الإيراني: رد طهران على أي عدوان سيكون قاسيا

LBCI
آخر الأخبار
05:35

بيان عن 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني: استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات انحراف عن هدف تشكيل المجلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13

مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-18

اختبار بول جديد قد يتنبأ بموعد وفاتك… علماء يطوّرون "ساعة الشيخوخة البيولوجية"

فنّ
فنّ
2025-12-03

الفلهارمونية الوطنية بقيادة كاريراس... أبرز القادة العالميين في احتفال موسيقي استثنائي (صور)

رياضة
رياضة
03:22

الـLBCI تواكب لليوم الثاني القمة العالمية للرياضة في دبي... وهكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار دولية
01:47

مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية: على قوات الإمارات الخروج من البلاد خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار دولية
14:06

ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
حال الطقس
14:00

انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول

LBCI
أمن وقضاء
02:25

انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
07:12

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
خبر عاجل
02:41

السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي

اقتصاد
اقتصاد
09:51

وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025

LBCI
خبر عاجل
16:14

ترامب: حزب الله يتعامل بشكل سيئ وسنرى ما سيحدث

LBCI
أخبار دولية
11:10

إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

