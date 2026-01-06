زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو تقول إن فنزويلا ستصبح "مركز الطاقة في الأميركتين"

أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أنها تعتزم جعل بلادها التي تملك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم "مركز الطاقة" في الأميركتين، بعد يومين من اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.



وقالت ماتشادو الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2025، لمحطة "فوكس نيوز"، "سنجعل فنزويلا مركز الطاقة في الأميركتين، سنعمل على إرساء سيادة القانون، سنفتح الأسواق، سنكون في حاجة لإرساء الأمن لجذب الاستثمار الأجنبي".