الرئيس عون دان الاعتداءات الاسرائيلية على مناطق بقاعية وجنوبية وصيدا : تزامنها مع موعد انعقاد لجنة " الميكانيزم" يطرح علامات استفهام كثيرة
أخبار لبنان
2026-01-06 | 02:03
الرئيس عون دان الاعتداءات الاسرائيلية على مناطق بقاعية وجنوبية وصيدا : تزامنها مع موعد انعقاد لجنة " الميكانيزم" يطرح علامات استفهام كثيرة
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات الاسرائيلية التي طاولت في الساعات الماضية بلدات بقاعية وجنوبية عدة وصولًا إلى مدينة صيدا.
واعتبر أنها تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة "الميكانيزم" غداً التي يفترض أن تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في الاجراءات العملية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب ومنها انسحاب القوات الاسرائيلية حتى الحدود الجنوبية وإطلاق الاسرى اللبنانيين واستكمال انتشار الجيش اللبناني تطبيقاً لقرار مجلس الامن الرقم 1701.
كما رأى الرئيس عون أن مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها هدفه افشال كل المساعي التي تبذل محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف وقف التصعيد الاسرائيلي المستمر، على رغم التجاوب الذي أبداه لبنان مع هذه المساعي على مختلف المستويات، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني والتي نفذها الجيش اللبناني بحرفية والتزام ودقة.
وجدد الرئيس عون الدعوة إلى المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان، وتمكين لجنة "الميكانيزم" من انجاز المهمات الموكولة اليها بتوافق الأطراف المعنيين والدعم الدولي.
