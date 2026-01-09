طفل في مستشفى الروم - الأشرفية بحاجة ماسة لدم من فئة O- وعلى المتبرع ألا يكون من المدخنين للتبرع التواصل على الرقم: 222872 - 03

