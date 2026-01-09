"هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من الطبيعة الأم"... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44 (فيديو)

احتفلت الأميرة كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، اليوم الجمعة بعيد ميلادها الـ44 عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت ميدلتون مقطع فيديو حمل عنوان "الشتاء" عبر حسابها على انستغرام، تحدثت فيه عن الشفاء من خلال الطبيعة.

وأظهر الفيديو الذي يُعدّ الجزء الرابع والأخير من سلسلة "الطبيعة الأم"، الأميرة كيت وهي تتجول على جسر، وتغمس يدها في جدول ماء، وتبدو غارقة في التأمل وهي تقف في حقل متجمد، بينما تُعلق بصوتها على تجربتها الشخصية مع الشفاء.

وكتبت ميدلتون: "سلسلة الطبيعة الأم هي تأمل شخصي عميق وإبداعي حول الطبيعة وكيف ساعدتني على التعافي. وهي أيضاً قصة عن قوة الطبيعة والإبداع في الشفاء الجماعي. هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من الطبيعة الأم، ونحن نسعى لبناء عالم أكثر سعادة وصحة".

وتصدر الملك تشارلز والملكة كاميلا قائمة المهنئين بنشر منشور عبر حساب العائلة المالكة الرسمي على إنستغرام.

وجاء في المنشور: "نتمنى عيد ميلاد سعيد لأميرة ويلز"، مرفقين المنشور برمز تعبيري لكعكة عيد ميلاد وصورة للأميرة كيت وهي تبتسم.

المصدر