عمار: كلام رجّي يمنح إسرائيل الحق في الاعتداء على لبنان

رأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، النائب علي عمار، أنّ "التصريح الذي أدلى به وزير خارجية لبنان يوسف رجي، والذي ذهب فيه إلى حدّ منح العدو الإسرائيلي الحق في الاعتداء على لبنان ومبررًا كل إجرامه في حق اللبنانيين هو سقوط سياسي ووطني وخلُقي مدوٍّ”.

وقال في بيان: “بدلًا من أن يقوم الوزير بواجبه الطبيعي في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، وأن يفعّل عمله الديبلوماسي برفع الصوت في المحافل الدولية دفاعاً عن السيادة اللبنانية واللبنانيين، ورفضًا للغطرسة والعدوان الصهيوني، تراه يسوغ الإجرام والقتل الصهيوني الذي يتعرض له أبناء بلده".

وأضاف عمار: "إن هذا الكلام غير المسؤول، وهذا الانحدار في الخطاب من قبل مسؤول رسمي يسيء إلى الدولة اللبنانية، ويضرب ما تبقى من صورتها وموقعها وكرامتها أمام شعبها، حين يتحول وزير خارجيتها إلى شاهد زور على جرائم العدو ومشجعًا عليها”.

واعتبر أنّ هذا التصريح يستوجب موقفًا واضحًا وحاسمًا من رئيسي الجمهورية والحكومة، “ووضع حدّ لهذا النوع من التصريحات التي تؤجّج الانقسامات الداخلية ولا تخدم إلا العدو ومصلحته".