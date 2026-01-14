رئيس مجلس الوزراء العراقيّ بحث مع القائم بالأعمال الأميركيّ لدى العراق: استعراض لتطورات الوضع الإقليميّ والدوليّ

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق جوشوا هاريس آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسعتها في جميع المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يسهم في خدمة مصلحة الشعبين الصديقين.



وجرى استعراض تطورات الوضع الإقليميّ والدوليّ.



وشددا على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة، والعمل على تغليب لغة الحوار في حل النزاعات لفرض الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.