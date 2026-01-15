الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأشغال أعلنت مواكبتها العاصفة بجهوزية ميدانية: معالجة سريعة للنقاط الطارئة
أخبار لبنان
2026-01-15 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الأشغال أعلنت مواكبتها العاصفة بجهوزية ميدانية: معالجة سريعة للنقاط الطارئة
واكبت وزارة الأشغال العامة والنقل العاصفة المطرية الأخيرة التي "تميّزت بهطولات غزيرة قاربت معدلاتها نحو 100 ملم خلال فترة زمنية قصيرة، عبر جهوزية ميدانية كاملة وانتشار متواصل لفرق الطوارئ على امتداد الأراضي اللبنانية".
وأكدت الوزارة في بيان أنّ "النقاط المصنّفة تاريخيًا كمواقع ساخنة للفيضانات لم تشهد أي مشاكل، نتيجة الإجراءات الوقائية الاستباقية والتدخل السريع، فيما جرى التعامل فورًا مع تجمّعات مائية محدودة من دون تسجيل أضرار أو انقطاع في حركة السير".
واشارت الى "مشكلة وحيدة سُجّلت على أوتوستراد شكا، حيث بيّن تقرير فني مُنجَز أنّ الأسباب تعود إلى تعدّيات على حرم القناة الجانبية للطريق أدّت إلى اختناق الجريان وارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى تحميل زائد ناتج عن الجريان الجانبي خلال الهطولات الغزيرة. وقد عالجت فرق الوزارة الوضع ميدانيًا، وتُتابَع القضية تمهيدًا لمحاسبة المتسبّبين".
وفي سياق متصل، لفتت الوزارة الى أن "عدة مناطق شهدت انزلاقات وانهيارات، تبيّن أنّ بعضها ناتج عن شدّة العاصفة والعوامل الطبيعية، كما في بتغرين–بسكنتا، عين علق على طريق أنطلياس–بكفيا، وضهر البيدر، و ماسا-جنتا حيث جرى التدخل الفوري والكشف الفني وبدء أعمال المعالجة وفق توجيهات معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني".
كما أعلنت أنها "تتابع حادثة الانهيار على طريق برج رحّال – عين أبو عبدالله (صيدا–صور)، وقد أُنجز التقرير الفني من قبل المكتب الاستشاري، ونُفّذت التوصيات الطارئة التي شملت إقفال الأجزاء المتضرّرة عند الاقتضاء، تحويل السير، تركيب حواجز وإشارات تحذيرية، تدعيمًا مؤقتًا ومنع مرور الآليات الثقيلة، ريثما تُستكمل أعمال المعالجة الدائمة للطريق. وتبيّن وفق المعطيات أنّ السبب يعود إلى أعمال حفر غير قانونية نفّذها مالك عقار مجاور، ما أدّى إلى انزلاق التربة وتفاقم الوضع مع الأمطار.
وسُجّلت حالة مماثلة في قاع الريم – زحلة، تبيّن أنّها ناتجة عن تداخل العوامل الطبيعية القاسية بالإضافة الى أعمال استصلاح في عقار خاص محاذٍ للطريق، وهي قيد المتابعة والمعالجة".
وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أنّها "لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بتعدّيات أو أعمال غير قانونية تُعرّض السلامة العامة للخطر"، مجدّدة "التزامها الجهوزية الدائمة والتدخل السريع لحماية المواطنين والبنى التحتية".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أعلنت
مواكبتها
العاصفة
بجهوزية
ميدانية:
معالجة
سريعة
للنقاط
الطارئة
التالي
سوبرة يدعو لإستكمال الإصلاحات وتطبيق القرار 1701: لبنان امام فرصة إقتصادية واعدة في العام 2026
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-05
وزارة الأشغال: تحضيرات مسبقة ومواكبة ميدانية خلال الزيارة البابوية
أخبار لبنان
2025-12-05
وزارة الأشغال: تحضيرات مسبقة ومواكبة ميدانية خلال الزيارة البابوية
0
أخبار لبنان
2026-01-13
وزارة الأشغال تواصل عملها وسط العاصفة وتحذر من رمي النفايات العشوائي
أخبار لبنان
2026-01-13
وزارة الأشغال تواصل عملها وسط العاصفة وتحذر من رمي النفايات العشوائي
0
آخر الأخبار
2026-01-01
التحكم المروري: يرجى من السائقين الانتباه وتخفيف السرعة على اوتوستراد المتن السريع بسبب سقوط بعض الصخور وتم التواصل مع فرق وزارة الاشغال والعمل جار على المعالجة
آخر الأخبار
2026-01-01
التحكم المروري: يرجى من السائقين الانتباه وتخفيف السرعة على اوتوستراد المتن السريع بسبب سقوط بعض الصخور وتم التواصل مع فرق وزارة الاشغال والعمل جار على المعالجة
0
أخبار لبنان
2025-11-10
"الأشغال" باشرت الإجراءات التنفيذية لإطلاق أعمال استكمال طريق المتن السريع بين العطشانة وعين علق
أخبار لبنان
2025-11-10
"الأشغال" باشرت الإجراءات التنفيذية لإطلاق أعمال استكمال طريق المتن السريع بين العطشانة وعين علق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:39
أبوفاعور: مزاعم تحريضيّة على أبواب الإنتخابات النّيابيّة
أخبار لبنان
06:39
أبوفاعور: مزاعم تحريضيّة على أبواب الإنتخابات النّيابيّة
0
أخبار لبنان
05:53
البستاني يستقبل وفدًا من الملحقين الاقتصاديين ويؤكد أهميتهم في تعزيز الصادرات اللبنانية وفتح الأسواق الجديدة
أخبار لبنان
05:53
البستاني يستقبل وفدًا من الملحقين الاقتصاديين ويؤكد أهميتهم في تعزيز الصادرات اللبنانية وفتح الأسواق الجديدة
0
أخبار لبنان
05:47
سوبرة يدعو لإستكمال الإصلاحات وتطبيق القرار 1701: لبنان امام فرصة إقتصادية واعدة في العام 2026
أخبار لبنان
05:47
سوبرة يدعو لإستكمال الإصلاحات وتطبيق القرار 1701: لبنان امام فرصة إقتصادية واعدة في العام 2026
0
أخبار لبنان
05:07
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك
أخبار لبنان
05:07
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:40
جولة تفقدية للسفير الاميركي ميشال عيسى في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
04:40
جولة تفقدية للسفير الاميركي ميشال عيسى في مرفأ بيروت
0
آخر الأخبار
04:54
السفير الاميركي من مرفأ بيروت: وتيرة العمل سريعة واعتز انني هنا ويجب العودة الى العمل الطبيعي وان تكون الاموال عادة الى خزينة الدولة والا يكون هناك تهريب
آخر الأخبار
04:54
السفير الاميركي من مرفأ بيروت: وتيرة العمل سريعة واعتز انني هنا ويجب العودة الى العمل الطبيعي وان تكون الاموال عادة الى خزينة الدولة والا يكون هناك تهريب
0
أخبار لبنان
05:53
البستاني يستقبل وفدًا من الملحقين الاقتصاديين ويؤكد أهميتهم في تعزيز الصادرات اللبنانية وفتح الأسواق الجديدة
أخبار لبنان
05:53
البستاني يستقبل وفدًا من الملحقين الاقتصاديين ويؤكد أهميتهم في تعزيز الصادرات اللبنانية وفتح الأسواق الجديدة
0
آخر الأخبار
01:34
التحكم المروري: طريق تنورين - حدث الجبة و تنورين - اللقلوق سالكتان أمام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي
آخر الأخبار
01:34
التحكم المروري: طريق تنورين - حدث الجبة و تنورين - اللقلوق سالكتان أمام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:08
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام
أخبار دولية
01:08
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام
0
أخبار دولية
16:15
ترامب: تبلغنا بأن أعمال القتل توقفت في إيران
أخبار دولية
16:15
ترامب: تبلغنا بأن أعمال القتل توقفت في إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
2
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
3
أمن وقضاء
03:29
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
أمن وقضاء
03:29
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
4
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
5
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
6
منوعات
07:50
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
منوعات
07:50
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
7
أخبار لبنان
10:56
وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية: للتحضير لانتخابات غير المقيمين
أخبار لبنان
10:56
وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية: للتحضير لانتخابات غير المقيمين
8
خبر عاجل
07:10
معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب أشرف ريفي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان
خبر عاجل
07:10
معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب أشرف ريفي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More