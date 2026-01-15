الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيسة المؤقتة لفنزويلا تدعو الولايات المتحدة إلى "حفظ كرامة" مادورو
آخر الأخبار
2026-01-15 | 16:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيسة المؤقتة لفنزويلا تدعو الولايات المتحدة إلى "حفظ كرامة" مادورو
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المؤقتة
لفنزويلا
الولايات
المتحدة
"حفظ
كرامة"
مادورو
التالي
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
التحرش الجنسي في "أحمر بالخط العريض"... بين القانون والرغبات وهذه التفاصيل!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:12
كارني: الصين ستسمح للسياح الكنديين بدخول أراضيها من دون تأشيرات
أخبار دولية
05:12
كارني: الصين ستسمح للسياح الكنديين بدخول أراضيها من دون تأشيرات
0
أخبار دولية
05:07
الكرملين: بوتين تحدث مع الرئيس الإيراني عبر الهاتف
أخبار دولية
05:07
الكرملين: بوتين تحدث مع الرئيس الإيراني عبر الهاتف
0
أخبار دولية
05:00
براك: واشنطن تعمل لاستئناف مفاوضات الدمج بين دمشق و"قسد"
أخبار دولية
05:00
براك: واشنطن تعمل لاستئناف مفاوضات الدمج بين دمشق و"قسد"
0
أخبار دولية
04:47
الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الوضع في إيران عبر الهاتف
أخبار دولية
04:47
الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الوضع في إيران عبر الهاتف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:25
مركز طوارئ الصحة: شهيد في الغارة على شاحنة في بلدة المنصوري - صور وآخر في غارة ليلا استهدفت سيارة في بلدة ميفدون - النبطية
آخر الأخبار
04:25
مركز طوارئ الصحة: شهيد في الغارة على شاحنة في بلدة المنصوري - صور وآخر في غارة ليلا استهدفت سيارة في بلدة ميفدون - النبطية
0
أخبار لبنان
04:00
BBAC يوقّع شراكة مع Visa كمزوّد حصري للبطاقات
أخبار لبنان
04:00
BBAC يوقّع شراكة مع Visa كمزوّد حصري للبطاقات
0
آخر الأخبار
03:54
التحكم المروري: تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة المريجات مفرق نبع الكازوز سبب بازدحام مروري بالاتجاهين
آخر الأخبار
03:54
التحكم المروري: تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة المريجات مفرق نبع الكازوز سبب بازدحام مروري بالاتجاهين
0
آخر الأخبار
02:29
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة امام كل المركبات حالياً
آخر الأخبار
02:29
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة امام كل المركبات حالياً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-23
قصّاب في رسالة العيد: الميلاد دعوة لأن نكون شهوداً للرجاء وصانعي سلامٍ في زمن النزاع
أخبار لبنان
2025-12-23
قصّاب في رسالة العيد: الميلاد دعوة لأن نكون شهوداً للرجاء وصانعي سلامٍ في زمن النزاع
0
أخبار دولية
2025-12-10
بدء احتفالية اليوم العالميّ لحقوق الإنسان للمرة الأولى في سوريا
أخبار دولية
2025-12-10
بدء احتفالية اليوم العالميّ لحقوق الإنسان للمرة الأولى في سوريا
0
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
0
أخبار دولية
02:46
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة
أخبار دولية
02:46
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:46
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة
أخبار دولية
02:46
نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة
0
أخبار دولية
00:24
مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة
أخبار دولية
00:24
مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة
0
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السعودية تؤكد دورها المحوري في التعدين العالمي خلال منتدى مستقبل المعادن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تأجيل الضربة المُرتقبة... مباحثات أميركية مع دول إقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تأجيل الضربة المُرتقبة... مباحثات أميركية مع دول إقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إسرائيل تراقب التطورات الإيرانية... التفاصيل من حيفا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:23
مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل
منوعات
09:23
مؤثرة شهيرة "تعلن وفاتها" برسالة مؤثرة قبل الرحيل… بعد صراع قاسٍ مع مرض قاتل
2
أخبار لبنان
08:13
ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي
أخبار لبنان
08:13
ادرعي يحذر سكان سحمر في البقاع الغربي
3
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
4
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
5
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر
6
خبر عاجل
09:31
الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة
خبر عاجل
09:31
الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة
7
خبر عاجل
09:40
إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة
خبر عاجل
09:40
إنذار عاجل إلى سكان البقاع الغربي وتحديدًا في مشغرة
8
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More