جمارك بيروت تضبط أكثر من 1400 كلغ من لحوم الجاموس المهرّبة

ضبطت شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك بيروت كمية كبير من لحوم الجاموس تفوق ١٤٠٠ كلغ، هندية المصدر، ومنقولة بطريقة غير مبردة ومخالفة للشروط الصحية، من دون مستندات تثبت شرعيتها.وأعلنت الضابطة أن حجزها قد جرى على الفور وبوشر التحقيق مع ناقلها باشراف القضاء المختص.