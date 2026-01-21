النائب وائل أبو فاعور عرض مع رئيس الجمهورية التطورات والأوضاع في الجنوب وسبل حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية وأشاد بمواقف الرئيس عون وجهوده لحماية لبنان مؤكّدًا دعم "اللقاء الديمقراطي" له في كل مواقفه ومساعيه

