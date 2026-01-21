الأخبار
LBCI
LBCI

ترامب يصل إلى زوريخ للمشاركة في منتدى دافوس

2026-01-21 | 06:49
LBCI
LBCI
ترامب يصل إلى زوريخ للمشاركة في منتدى دافوس

 
 
وزير الداخلية التقى نائب رئيس وزراء البحرين: لتعزيز الشراكة الأخوية والتنسيق الثنائي
النائب وائل أبو فاعور عرض مع رئيس الجمهورية التطورات والأوضاع في الجنوب وسبل حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية وأشاد بمواقف الرئيس عون وجهوده لحماية لبنان مؤكّدًا دعم "اللقاء الديمقراطي" له في كل مواقفه ومساعيه
LBCI
09:27

ترامب: الدول الأوروبية تدفع أثمانا قليلة على شراء الأدوية على حساب الولايات المتحدة

LBCI
09:22

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: لدى الدنمارك الخيار فإما أن تقبل باستحواذنا على غرينلاند أو سترفض ولن ننسى لها ذلك

LBCI
09:21

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: شركات السلاح الأميركية ستبني مصانع جديدة لصناعة الصواريخ والطائرات

LBCI
09:19

ترامب: ما أطلبه قطعة جليد سيكون لها دور مهم لأمننا مقابل الأثمان الباهظة التي دفعناها بالعقود الماضية

LBCI
09:27

ترامب: الدول الأوروبية تدفع أثمانا قليلة على شراء الأدوية على حساب الولايات المتحدة

LBCI
09:21

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: شركات السلاح الأميركية ستبني مصانع جديدة لصناعة الصواريخ والطائرات

LBCI
09:19

ترامب: ما أطلبه قطعة جليد سيكون لها دور مهم لأمننا مقابل الأثمان الباهظة التي دفعناها بالعقود الماضية

LBCI
09:17

ترامب: ما نريده من الدنمارك من أجل أمننا القومي وكبح خصومنا هو الحصول على غرينلاند لبناء منظومة القبة الذهبية

LBCI
2026-01-13

نقابة المحامين: استمرار اعتكاف المساعدين القضائيين يفاقم أزمة الثقة بالقضاء ويزيد من معاناة الناس

LBCI
2026-01-14

مصدر مقرب من حزب ⁠الله لـ"رويترز": ​دبلوماسيون سعوا للحصول ‌على ⁠ضمانات ‌بأن الحزب ​لن يتخذ ​أي إجراء إذا ⁠تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات

LBCI
2025-11-21

"الداخلية و"الخارجية" أعلنتا انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الإنتخابات: عدد المسجلين بلغ 151,985

LBCI
2025-10-13

كاردي بي تتألق بفستان شفاف احتفالاً بعيد ميلادها الـ33 (صور)

LBCI
07:23

باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ

LBCI
07:14

بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي

LBCI
06:52

أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما

LBCI
03:41

فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة

LBCI
03:32

وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند

LBCI
01:15

فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية

LBCI
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

LBCI
13:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
14:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر

LBCI
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

LBCI
05:44

مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد

