الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الداخلية التقى نائب رئيس وزراء البحرين: لتعزيز الشراكة الأخوية والتنسيق الثنائي
أخبار لبنان
2026-01-21 | 08:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الداخلية التقى نائب رئيس وزراء البحرين: لتعزيز الشراكة الأخوية والتنسيق الثنائي
التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، في قصر القضيبية، بحضور وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، سفير لبنان في المملكة هادي الهاشم وعدد من كبار المسؤولين.
وخلال اللقاء، أثنى الوزير الحجار على "مواقف مملكة البحرين تجاه لبنان وشعبه، ووقوفها الى جانبه في جميع المحافل الدولية"، مؤكدا "تطلع لبنان المستمر الى تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات"، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار".
ولفت الوزير الحجار إلى أهمية "تعزيز التعاون والتنسيق خاصة على الصعيد الامني".
وكانت مناسبة نقل خلالها تحيات رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون إلى قيادة مملكة البحرين وشعبها.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني "العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وما تحظى به من حرص واهتمام مشترك من الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس العماد جوزاف عون لتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التعاون الأمني".
وجدد "موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن مع الجمهورية اللبنانية والداعم لكل الجهود الرامية إلى حفظ أمنها واستقرارها، وصون وحدتها الوطنية وسيادة أراضيها"، لافتا إلى "أهمية مواصلة الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، بما يحقق المنافع المشتركة، ويسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنسيق والتشاور، خصوصا في ظل الجهود الحثيثة لتفعيل اللجنة البحرينية – اللبنانية المشتركة، لتكون منطلقًا لتعزيز مسارات التعاون وتأطير الاتفاقيات والمشاريع المستقبلية".
كما شدد على "أهمية الدفع بمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية نحو آفاق أرحب، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على استكشاف الفرص الواعدة في كلا البلدين الشقيقين".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الداخلية
التقى
وزراء
البحرين:
لتعزيز
الشراكة
الأخوية
والتنسيق
الثنائي
التالي
اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية في اليرزة
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-07
نائب رئيس الوزراء الأردني بحث مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية
أخبار دولية
2025-12-07
نائب رئيس الوزراء الأردني بحث مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية
0
أخبار لبنان
2025-11-13
منسى التقى رئيس الحكومة اليونانية في أثينا: بحث في مؤتمر دعم الجيش وتعزيز التعاون الثنائي
أخبار لبنان
2025-11-13
منسى التقى رئيس الحكومة اليونانية في أثينا: بحث في مؤتمر دعم الجيش وتعزيز التعاون الثنائي
0
أخبار لبنان
2026-01-20
وزير الداخلية التقى نظيره البحريني ورحب بتبادل الخبرات والتنسيق بما يساهم في دعم الأمن والاستقرار في الدول العربية
أخبار لبنان
2026-01-20
وزير الداخلية التقى نظيره البحريني ورحب بتبادل الخبرات والتنسيق بما يساهم في دعم الأمن والاستقرار في الدول العربية
0
أخبار لبنان
2026-01-19
وزير الداخلية وصل مساء اليوم إلى البحرين في زيارة رسمية
أخبار لبنان
2026-01-19
وزير الداخلية وصل مساء اليوم إلى البحرين في زيارة رسمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
12:41
لجنة المال أنهت دراسة موازنة ٢٠٢٦ وسيرفع كنعان تقريره إلى رئيس المجلس في الساعات المقبلة
اقتصاد
12:41
لجنة المال أنهت دراسة موازنة ٢٠٢٦ وسيرفع كنعان تقريره إلى رئيس المجلس في الساعات المقبلة
0
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
0
أخبار لبنان
12:30
رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات
أخبار لبنان
12:30
رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات
0
خبر عاجل
12:08
الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا
خبر عاجل
12:08
الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:22
ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: لدى الدنمارك الخيار فإما أن تقبل باستحواذنا على غرينلاند أو سترفض ولن ننسى لها ذلك
خبر عاجل
09:22
ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: لدى الدنمارك الخيار فإما أن تقبل باستحواذنا على غرينلاند أو سترفض ولن ننسى لها ذلك
0
أمن وقضاء
03:18
شعبة المعلومات توقف سارقي منازل في بلدات حدوديّة جنوبيّة
أمن وقضاء
03:18
شعبة المعلومات توقف سارقي منازل في بلدات حدوديّة جنوبيّة
0
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
0
اخبار البرامج
16:00
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
اخبار البرامج
16:00
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
0
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
0
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
0
أخبار دولية
03:41
فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة
أخبار دولية
03:41
فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة
0
أخبار دولية
03:32
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
03:32
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
0
أخبار دولية
01:15
فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية
أخبار دولية
01:15
فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية
0
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
2
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
3
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
4
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
5
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
6
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
7
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
8
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More