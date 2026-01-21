الأخبار
وزير الداخلية التقى نائب رئيس وزراء البحرين: لتعزيز الشراكة الأخوية والتنسيق الثنائي

أخبار لبنان
2026-01-21 | 08:18
وزير الداخلية التقى نائب رئيس وزراء البحرين: لتعزيز الشراكة الأخوية والتنسيق الثنائي
وزير الداخلية التقى نائب رئيس وزراء البحرين: لتعزيز الشراكة الأخوية والتنسيق الثنائي

التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، في قصر القضيبية، بحضور وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، سفير لبنان في المملكة هادي الهاشم وعدد من كبار المسؤولين.

وخلال اللقاء، أثنى الوزير الحجار على "مواقف مملكة البحرين تجاه لبنان وشعبه، ووقوفها الى جانبه في جميع المحافل الدولية"، مؤكدا "تطلع لبنان المستمر الى تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات"، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار".

ولفت الوزير الحجار إلى أهمية "تعزيز التعاون والتنسيق خاصة على الصعيد الامني".

وكانت مناسبة نقل خلالها تحيات رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون إلى قيادة مملكة البحرين وشعبها.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني "العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وما تحظى به من حرص واهتمام مشترك من الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس العماد جوزاف عون لتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد التعاون الأمني".

وجدد "موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن مع الجمهورية اللبنانية والداعم لكل الجهود الرامية إلى حفظ أمنها واستقرارها، وصون وحدتها الوطنية وسيادة أراضيها"، لافتا إلى "أهمية مواصلة الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، بما يحقق المنافع المشتركة، ويسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنسيق والتشاور، خصوصا في ظل الجهود الحثيثة لتفعيل اللجنة البحرينية – اللبنانية المشتركة، لتكون منطلقًا لتعزيز مسارات التعاون وتأطير الاتفاقيات والمشاريع المستقبلية".

كما شدد على "أهمية الدفع بمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية نحو آفاق أرحب، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على استكشاف الفرص الواعدة في كلا البلدين الشقيقين".



 



 

