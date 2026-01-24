النائب رائد برو للـLBCI: يجب التمييز بين نوعين من السلاح الاول مرتبط بجنوب نهر الليطاني تمّ التعاون مع الدولة بشأنه وسلاح موجود شمال الليطاني وفي مختلف المناطق وهناك فرق بين ممارسة الحق وتثبيت الحق ولبنان من حقه الاحتفاظ بعناصر قوة من بينها السلاح

