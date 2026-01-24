الأخبار
أن بي ايه: بيسرز يسقط أوكلاهوما سيتي في عقر داره
2026-01-24 | 03:56
شارك
2
min
أن بي ايه: بيسرز يسقط أوكلاهوما سيتي في عقر داره
أسقط إنديانا بيسرز، متصدر الدوري أوكلاهوما سيتي ثاندر 117-114 يوم الجمعة الماضي، رغم تألق الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر بتسجيله 47 نقطة، ليحسم مواجهة إعادة نهائي الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) لصالحه.
وكانت هذه أول زيارة لبيسرز إلى أوكلاهوما سيتي منذ سقوطهم في المباراة السابعة من سلسلة النهائي الموسم الماضي، وقد تقدّموا 39-28 في الربع الأول، قبل أن يتصدّوا لكل محاولات العودة من جانب ثاندر.
وسجّل غلجيوس-ألكسندر 15 نقطة في الربع الأخير، وتمكّن ثاندر، الذي كان متأخرا بـ12 نقطة قبل 4:44 دقائق من النهاية، من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مرتين.
وسجّل أفضل لاعب في الدوري رميتين حرتين ليُقلّص الفارق إلى 115-114 قبل 7.8 ثوانٍ من النهاية، لكن جاريس ووكر ردّ برميتين حرتين حاسمتين منحَتا الفوز لإنديانا.
وقال ووكر إن الفوز كان "بلا شك" ذا طابع خاص بالنسبة لبيسرز وصيف القاع في المنطقة الشرقية (11-35) في ظل غياب نجمه الأول تايريز هاليبورتون بعد إصابته بقطع في وتر أخيل خلال المباراة السابعة الموسم الماضي.
وأضاف "بالطريقة التي خرجنا بها العام الماضي، كانت هذه المباراة هدفا لنا، وكان فوزا جماعيا رائعا".
وسجّل الكندي أندرو نيمهارد 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة لإنديانا، بينما أضاف ووكر 26 نقطة، وساهم الكاميروني باسكال سياكام بـ21 نقطة.
وقال مدرب أوكلاهوما سيتي مارك ديغنولت إن البداية البطيئة لفريقه كانت فارقا لا يمكن تعويضه "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد رغم أن ليلة التصويب لم تكن رائعة. لعبنا بشكل جيد بما يكفي للفوز خلال 36 دقيقة، لكننا كنا بحاجة إلى 48".
وتابع "يُحسب لهم أنهم لعبوا الـ48 دقيقة كاملة وتمكنوا من صدّنا كلما حاولنا العودة".
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
