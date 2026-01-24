الأخبار
سمم كلب حبيبته السابقة أثناء سفرها للتخلص منه... ما فعله هذا الرجل صادم وهذا كان مصيره!
2026-01-24 | 06:20
سمم كلب حبيبته السابقة أثناء سفرها للتخلص منه... ما فعله هذا الرجل صادم وهذا كان مصيره!
ألقت الشرطة في فلوريدا القبض على إدوين كامبوزانو، ضابط سابق في الشرطة، بتهمة تسميم كلب حبيبته السابقة لأنه "لم يكن يحبه"، على حد قولها.
واتُهم كامبوزانو بإطعام ميلو، وهو كلب يبلغ من العمر 3 سنوات، حبيبات مسمومة في أيار من العام الماضي أثناء وجود حبيبته في رحلة إلى كاليفورنيا.
وأوضحت حبيبته بولا في مؤتمر صحفي، أن جارها اتصل بها في 30 أيار ليخبرها بوفاة كلبها، وقالت: "لن أنسى تلك المكالمة أبدًا. لن أنسى ذلك اليوم أبدًا. شعرتُ وكأن قلبي سقط، ولم أستوعب الأمر لأنني حرصت على توديعه صباحًا قبل ركوب الطائرة وكان بخير تمامًا".
وأضافت: "كان حبيبًا لطيفًا جدًا معي. نادرًا ما كنا نتجادل. لم تكن هناك أي علامات تدل على أنه لم يكن يحب ميلو. هذا ما يجعل الأمر أكثر رعبًا".
ولفتت بولا إلى أن سلوك كامبوزانو لم يتغير بعد وفاة الكلب، وقالت إنه أحضر الزهور إلى المنزل في ذلك اليوم برفقة والدتها وشقيقتها.
ووفقًا لشريف مقاطعة هيلزبورو، تشاد كرونيستر، الذي كان يقف بجانب بولا على المنصة، كان الجار هو أول من لاحظ وجود الحبيبات في وعاء طعام ميلو.
وفي 17 كانون الأول، طلبت بولا من حبيبها أن يلقي نظرة على كشف حساب بطاقته الائتمانية، ووجدت عملية شراء بقيمة 8.01 دولار من متجر لوازم زراعية، فذهبت إلى المتجر للتحقق من الأمر ووجدت سمًّا للقوارض بقيمة 8.01 دولار.
ثم قام المتجر باستخراج إيصال كامبوزانو الذي يثبت أنه اشترى السم بالفعل، وهو الأمر الذي دفع بولا إلى الإتصال بمركز الشرطة الذي أصدر مذكرة توقيف وألقى القبض على كامبوزانو.
المصدر
قتلٌ رحيم "ضد إرادتها".. زوجها أنهكته رعايتها فكانت النهاية صادمة
السابق
0
اقتصاد
2025-11-17
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
اقتصاد
2025-11-17
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
0
أخبار دولية
00:13
ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط
أخبار دولية
00:13
ترامب: جاي دي فانس سيزور أرمينيا وأذربيجان في شباط
0
أخبار لبنان
2026-01-22
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
2026-01-22
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
0
خبر عاجل
06:05
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
خبر عاجل
06:05
"رويترز": واشنطن تضغط على بوليفيا لطرد "جواسيس إيرانيين" مشتبه بهم وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
2
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
3
أخبار لبنان
11:48
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
أخبار لبنان
11:48
هذا ما أفادت به مصادر فرنسية حول لقاء سلام وماكرون
4
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
5
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
6
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
7
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
8
خبر عاجل
10:31
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
خبر عاجل
10:31
معلومات للـLBCI: وفد عسكري من الجيش اللبناني يتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن للتحضير مع القيادة الوسطى الاميركية لمباحثات قائد الجيش المقررة هناك بين الثالث والخامس من شباط
