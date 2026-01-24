سمم كلب حبيبته السابقة أثناء سفرها للتخلص منه... ما فعله هذا الرجل صادم وهذا كان مصيره!

ألقت الشرطة في فلوريدا القبض على إدوين كامبوزانو، ضابط سابق في الشرطة، بتهمة تسميم كلب حبيبته السابقة لأنه "لم يكن يحبه"، على حد قولها.واتُهم كامبوزانو بإطعام ميلو، وهو كلب يبلغ من العمر 3 سنوات، حبيبات مسمومة في أيار من العام الماضي أثناء وجود حبيبته في رحلة إلى كاليفورنيا.وأوضحت حبيبته بولا في مؤتمر صحفي، أن جارها اتصل بها في 30 أيار ليخبرها بوفاة كلبها، وقالت: "لن أنسى تلك المكالمة أبدًا. لن أنسى ذلك اليوم أبدًا. شعرتُ وكأن قلبي سقط، ولم أستوعب الأمر لأنني حرصت على توديعه صباحًا قبل ركوب الطائرة وكان بخير تمامًا".وأضافت: "كان حبيبًا لطيفًا جدًا معي. نادرًا ما كنا نتجادل. لم تكن هناك أي علامات تدل على أنه لم يكن يحب ميلو. هذا ما يجعل الأمر أكثر رعبًا".ولفتت بولا إلى أن سلوك كامبوزانو لم يتغير بعد وفاة الكلب، وقالت إنه أحضر الزهور إلى المنزل في ذلك اليوم برفقة والدتها وشقيقتها.ووفقًا لشريف مقاطعة هيلزبورو، تشاد كرونيستر، الذي كان يقف بجانب بولا على المنصة، كان الجار هو أول من لاحظ وجود الحبيبات في وعاء طعام ميلو.وفي 17 كانون الأول، طلبت بولا من حبيبها أن يلقي نظرة على كشف حساب بطاقته الائتمانية، ووجدت عملية شراء بقيمة 8.01 دولار من متجر لوازم زراعية، فذهبت إلى المتجر للتحقق من الأمر ووجدت سمًّا للقوارض بقيمة 8.01 دولار.ثم قام المتجر باستخراج إيصال كامبوزانو الذي يثبت أنه اشترى السم بالفعل، وهو الأمر الذي دفع بولا إلى الإتصال بمركز الشرطة الذي أصدر مذكرة توقيف وألقى القبض على كامبوزانو.