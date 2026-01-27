نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "مش ماشي الحال" وعدنا الى موازنة بلا قطع حساب والعسكريون المتقاعدون كل ما يطالبون به هو اعادة رواتبهم الى نصف مما كانت عليه قبل الازمة

التالي

النائب جورج عدوان: اقرار موازنة بلا قطع حساب مخالفة دستورية واي رهان على وجود تنظيمات خارج الدولة هو خارج السياق كليا ونحن على مفترق طرق اما ننخرط في الدولة أو سنعاني جميعنًا من مشكلة في الحاضر والمستقبل