النائب جورج عدوان: اقرار موازنة بلا قطع حساب مخالفة دستورية واي رهان على وجود تنظيمات خارج الدولة هو خارج السياق كليا ونحن على مفترق طرق اما ننخرط في الدولة أو سنعاني جميعنًا من مشكلة في الحاضر والمستقبل

مريض في مستشفي الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم فئة A+ ووحدات دم من أي فئة... للتبرع، الرجاء الإتصال على: 03775187

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "مش ماشي الحال" وعدنا الى موازنة بلا قطع حساب والعسكريون المتقاعدون كل ما يطالبون به هو اعادة رواتبهم الى نصف مما كانت عليه قبل الازمة