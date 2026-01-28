النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: أتمنى من الرئيسين عون وسلام أن يأخذا خطوة إلى الوراء لتقييم الوضع وعلى هذا الأساس تُعاد صياغة الطموحات من جديد انطلاقًا من عام 2026

