ترامب: على المرشد الإيراني أن يكون "قلقا جدا"
أخبار دولية
2026-02-04 | 15:02
ترامب: على المرشد الإيراني أن يكون "قلقا جدا"
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "أن بي سي نيوز" أن على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن يكون "قلقًا جدًا"، في وقت تعزز الولايات المتحدة حشودها العسكرية في المنطقة.
وصرح ترامب للشبكة الأميركية "أستطيع أن أقول إنه يجب أن يكون قلقا جدا، نعم، يجب أن يكون كذلك. وكما تعلمون، هم يتفاوضون معنا".
وجاءت تصريحات ترامب بعدما أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن المحادثات الأميركية-الإيرانية المقررة الجمعة "على وشك الانهيار"، إثر رفض مسؤولين أميركيين تغيير مكان المباحثات أو تعديل صيغتها.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الحصول على تعليق فوري استيضاحي من البيت الأبيض على تقرير أكسيوس.
وكان ترامب قد أرسل حاملة طائرات أميركية إلى الشرق الأوسط، ولم يستبعد عملًا عسكريًا جديدًا عقب الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال حرب إسرائيل في حزيران ضد الجمهورية الإسلامية.
وقال ترامب أيضًا إن إيران كانت تدرس إنشاء موقع نووي جديد بعد الضربات الأميركية.
وأضاف في حديثه إلى شبكة "أن بي سي": "كانوا يفكرون في بناء موقع جديد في جزء مختلف من البلاد. علمنا بذلك، وقلت لهم: إذا فعلتم ذلك، فسنقوم بأمور سيئة جدا ضدكم".
