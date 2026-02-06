القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بارتفاع احتمالات ضربة أميركية على إيران وأنّ المفاوضات لن تغيّر المواقف

ديون ما بعد الرحيل… باريس سان جرمان مُطالب بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي

ديون ما بعد الرحيل… باريس سان جرمان مُطالب بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي

وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: بعد رشّ مواد سامة في الجنوب تبيّن أنها مبيدات وتقرّر تكليف مجلس البحوث بإجراء مسح بالتعاون مع الجيش والعودة بالنتيجة بأسرع وقت ممكن