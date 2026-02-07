وزير الخارجية الإيراني: على العالمين العربي والإسلامي العمل للحيلولة دون إعادة صياغة الأوضاع في المنطقة بالقوة

وزير الخارجية الإيراني: توسع إسرائيل في المنطقة يتطلب إضعاف باقي دول المنطقة وإعطاء إسرائيل حرية استخدام القوة وما يجري في المنطقة ليس حالة دفاع بل هو حالة لجعل إسرائيل تشعر بالهيمنة على الآخرين

السابق