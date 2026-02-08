النائب علي حسن خليل: ليس دقيقا أن في الجنوب فقط 5 نقاط محتلة فإسرائيل تحاول أن تقتل ارادة الحياة في القرى الامامية وهناك اصرار من سكان هذه البلدات على التجذّر بأرضهم

