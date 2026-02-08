برشلونة يعزز صدارته بفوز صريح على مايوركا

عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم وابتعد بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد بفوزه على ضيفه ريال مايوركا 3-0 يوم السبت الماضي في المرحلة الثالثة والعشرين.



وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (29) ولامين جمال (61) والبديل مارك بيرنال (83) أهداف برشلونة.



وحقق برشلونة انتصاره الثالث تواليا في الدوري مضيفا إلى لائحة ضحاياه ريال مايوركا بعدما فاز على ريال أوفييدو 3-0 وإلتشي 3-1 خارج أرضه، رافعا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الاول بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد الثاني الذي يحلّ ضيفا على فالنسيا اليوم الأحد.



المصدر: فرانس برس