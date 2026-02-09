انتظر لساعات في قسم الطوارئ وتوقّف نبضه... الإهمال الطبي يودي بحياة ابن الـ24 عاماً وهذه قصته!

توفي جورج لوبرانو، البالغ من العمر 24 عامًا، في 16 كانون الأول 2024، بعد ذهابه إلى مستشفى ميرسي في سبرينغفيلد، ميزوري، حيث أُجبر على الانتظار لمدة خمس ساعات تقريبًا من دون تلّقي أي علاج.

ورفع والدا لوبرانو، جون وميشيل، دعوى قضائية في مقاطعة غرين، بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في الوفاة.

وزعمت الدعوى أن الأطباء أهملوا الشاب المصاب بداء السكري والذي كان يعاني من صعوبة في التنفس.

ووصل جورج إلى قسم الطوارئ، حيث أبلغ عن ارتفاع حاد في مستوى السكر في دمه، وكان يعاني أيضًا من القيء وتشنجات أسفل الظهر. وبعد ساعات، سُجّل مستوى السكر في دمه على أنه "مرتفع للغاية"، مع ملاحظات تُشير إلى حاجته "للعودة إلى الغرفة في أسرع وقت ممكن".

وزعمت الدعوى أن المسعفين لم يُعالجوا لوبرانو حتى بدأ يُصدر "أصوات غرغرة، وتوقف نبضه، وفقد وعيه، ثم توقف قلبه".

وتوفي لوبرانو، المصاب بالسكري من النوع الأول والذي كان يحتاج إلى مضخة أنسولين وجهاز مراقبة الغلوكوز، في نهاية المطاف بعد عدم تقديم الطاقم الطبي الرعاية "المناسبة" و"السريعة" له.

