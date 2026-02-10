قاسم: التجريد من السلاح يأتي لصالح إسرائيل وأميركا وليس لصالح الدولة التي يجب أن ترى كيف تكون المقاومة إلى جانبها وكيف ستستفيد من قدراتها

الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل تدار من قبل الإدارة الأميركية وتفقد حضورها وإدارتها الذاتية وأميركا أضعف من أي وقت مضى وهي تراكم عداءَ الدول والشعوب وفقدان النموذج وسط مشاكل داخلية

الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: كلّ ما له علاقة بفلسطين له علاقة بلبنان ومقاومتنا هي جهاد في سبيل الله ودفع للعدوان وحماية للأرض والعرض وللعزة والكرامة وهي مشروعة وشرعية من الله