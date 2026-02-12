بخاري يبحث مع وفد من صندوق النقد إجراءات الحكومة لمعالجة أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي

بحث سفير السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري مع وفد من الصندوق الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، يرافقه المدير المقيم للصندوق في لبنان فريديريكو ليما، في الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية بشأن معالجة أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي، بهدف تأمين الإستقرارين المالي والنقدي.