الرئيس جوزاف عون اطلع من الوزير عادل نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك