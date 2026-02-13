قررت استئصال الرحم بعد تشخيص حالتها... ثنائي يُرزق بمفاجأة رغم توقعات الأطباء!

استقبل رجل وزوجته توأمهما الثاني بعد عام واحد بالضبط من ولادة توأمهما الأول، على الرغم من أنه قد قيل لهما إنهما لن يرزقا بأطفال، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.

وفي التفاصيل، أصبح لدى أليشا يونغ وكونور كراستر من هارتلبول، أربعة أطفال دون سن الثانية، ولكن رحلتهما لم تكن سهلة على الإطلاق.



وتعرّف الزوجان أثناء عملهما في أحد المستشفيات في أيار 2022، وتمت خطوبتهما في تشرين الثاني من العام التالي.



وبعد أشهر، أُبلغت السيدة يونغ أنها لن تستطيع الإنجاب بسبب إصابتها ببطانة الرحم المهاجرة، وهي حالة تنمو فيها خلايا مشابهة لتلك الموجودة في بطانة الرحم في أجزاء أخرى من الجسم.



وبعد معاناتها من آلام الدورة الشهرية الغزيرة وآلام الحوض منذ صغرها، نُصحت بإجراء عملية استئصال الرحم، حيث قيل لها إنها معرضة لخطر فقدان مبيضها الأيمن.



وبعد أن قررت المضي قدمًا في عملية استئصال الرحم في شباط 2024، أجرت اختبار حمل كشف أنها حامل.



ثم جاءت المعجزة الثانية بعد خمسة أشهر فقط من الولادة، وذلك عندما أتت نتيجة اختبار الحمل إيجابية مرة أخرى.