انهار وتحوّل إلى ثقب أسود... نجم عملاق يصدم العلماء: لحظة مذهلة تتحدى النظريات العلمية! (فيديو)

رصد العلماء لحظةً مذهلةً لانهيار نجم عملاق وتحوله إلى ثقب أسود.



وفي التفاصيل، كان النجم، الذي أُطلق عليه اسم M31–2014–DS1، يقع على بُعد حوالي 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض في مجرة أندروميدا المجاورة.



وفي عام 2014، رصدت تلسكوبات ناسا هذا النجم البعيد أثناء سطوعه لفترة وجيزة قبل أن يتلاشى تدريجيًا على مدى السنوات الثلاث التالية ليدرك العلماء اليوم أنهم شاهدوا من دون قصد لحظة انهيار النجم وتحوله إلى ثقب أسود.



وما جعل هذه الملاحظة مثيرةً للغاية هو أنها ليست الطريقة التي كان يُعتقد بها أن الثقوب السوداء تتشكل.



وكان الخبراء يعتقدون على نطاق واسع أن الثقوب السوداء تتشكل عندما تنهار النجوم فائقة الكتلة وتموت بانفجارات سوبرنوفا لكن التدهور التدريجي لنجم M31–2014–DS1 نحو العدم يشير إلى أن النجوم قادرة بالفعل على تكوين ثقب أسود دون الانفجار الهائل.



وقال الباحث الرئيسي في معهد فلاتيرون الدكتور كيشالاي دي: "من المثير للدهشة أن نجمًا ضخمًا اختفى تمامًا ومات دون أن ينفجر، ولم يلاحظه أحد لأكثر من خمس سنوات".



وفي دراستهم، فحص الباحثون الضوء المنبعث من النجم M31–2014–DS1 الذي جمعته تلسكوبات مختلفة بين عامي 2005 و2023 ليتضح أن النجم تألق لفترة وجيزة بالأشعة تحت الحمراء عام 2014، ثم انخفض سطوعه فجأةً عن سطوعه الأصلي عام 2016.



وعندما رصدته التلسكوبات مجددًا عامي 2022 و2023، كان النجم بالكاد مرئيًا في معظم أجزاء الطيف الكهرومغناطيسي.



ويأمل الباحثون في المستقبل أن يساعد هذا الاكتشاف علماء الفلك على رصد المزيد من هذه الثقوب السوداء المراوغة.