الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 11 شخصا في ضربات إسرائيلية منذ فجر الأحد

توتر في القبة-طرابلس... أحد سكان أحد المباني التي سيتم هدمها صباح غد يهدد بحرق نفسه احتجاجًا وسط حضور شرطة بلدية طرابلس وقوى الأمن الداخلي التي تعمل على تهدئته ومنع التصعيد

