الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

العداءة الجامايكية تومسون-هيراه تخوض سباقها الأول منذ 2024

2026-02-15 | 04:25
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
العداءة الجامايكية تومسون-هيراه تخوض سباقها الأول منذ 2024

خاضت العداءة الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه، المتوّجة بخمس ذهبيات أولمبية، يوم السبت الماضي أول سباق لها منذ حزيران 2024 خلال لقاء كامبرداون كلاسيك في كينغستون.

وحلت تومسون-هيراه التي أحرزت ذهبيتي سباقي 100 و200 م في أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2021، في المركز الثالث في سباق 60 م بزمن 7.24 ثوان.

وشكل ذلك عودة مشجعة للعداءة الجامايكية التي عانت من الإصابات على مدى سنوات، بينها في وتر أخيل عام 2024.

ولم تشارك تومسون-هيراه على الصعيد الفردي في مسابقة دولية منذ مونديال يوجين 2022 في أوريغون، حيث أحرزت برونزية 100 م وفضية التتابع 4 مرات 100 م. واكتفت بالمشاركة في التتابع خلال بطولة العالم 2023 في بودابست، ولم تنافس سوى في سباقين فقط عام 2024.

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

الجامايكية

تومسون-هيراه

سباقها

الأول

LBCI التالي
بطولة إسبانيا: ريال مدريد ينتزع الصدارة موقتا من برشلونة
سقط أثناء التمرين... وفاة بطل كمال أجسام بأزمة قلبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-11

الصليب الأحمر اللبناني يعرب عن تقديره لشركة ABC لالتزامها المستمر منذ العام 2024

LBCI
أخبار دولية
2026-01-12

رئيس مجلس الشورى: إيران تخوض "حربا على أربع جبهات"

LBCI
أخبار دولية
2026-01-01

الكونغو الديموقراطية تعلن مقتل 1500 مدني في شرق البلاد منذ كانون الأول متّهمة رواندا بقتلهم

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-25

متحدث باسم ميرسك: الشركة تنفي بيانا سابقا لهيئة قناة السويس بأنها ستستأنف رحلاتها في كانون الأول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:07

بطولة إسبانيا: ريال مدريد ينتزع الصدارة موقتا من برشلونة

LBCI
رياضة
2026-02-11

سقط أثناء التمرين... وفاة بطل كمال أجسام بأزمة قلبية

LBCI
رياضة
2026-02-11

اتفاق بين ويفا وريال مدريد لتسوية خلافاتهما القانونية بشأن مشروع سوبر ليغ

LBCI
رياضة
2026-02-08

ميسي يسجل هدفه الأول لعام 2026 خلال لقاء ودي في الإكوادور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:34

ترامب يدعو حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري"

LBCI
صحف اليوم
2026-01-15

"حزب الله" يلوّح بـ"الحرب الأهلية" لمواجهة خطة سحب سلاحه (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-30

البابا لاون في كلمته الأولى في لبنان: السلام هنا أمنية ودعوة وعطية وورشة عمل مشرعة دائمًا

LBCI
خبر عاجل
2026-02-08

رئيس بلدية طرابلس: إستقالة المجلس البلدي بتصرف وزير الداخلية وهذه صرخة أخيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
06:52

كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
04:13

الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية

LBCI
آخر الأخبار
15:33

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
12:46

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

LBCI
حال الطقس
02:45

استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
14:11

هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:51

دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط

LBCI
أمن وقضاء
02:35

سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها

LBCI
أخبار لبنان
05:58

عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More