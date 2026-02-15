العداءة الجامايكية تومسون-هيراه تخوض سباقها الأول منذ 2024

خاضت العداءة الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه، المتوّجة بخمس ذهبيات أولمبية، يوم السبت الماضي أول سباق لها منذ حزيران 2024 خلال لقاء كامبرداون كلاسيك في كينغستون.



وحلت تومسون-هيراه التي أحرزت ذهبيتي سباقي 100 و200 م في أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2021، في المركز الثالث في سباق 60 م بزمن 7.24 ثوان.



وشكل ذلك عودة مشجعة للعداءة الجامايكية التي عانت من الإصابات على مدى سنوات، بينها في وتر أخيل عام 2024.



ولم تشارك تومسون-هيراه على الصعيد الفردي في مسابقة دولية منذ مونديال يوجين 2022 في أوريغون، حيث أحرزت برونزية 100 م وفضية التتابع 4 مرات 100 م. واكتفت بالمشاركة في التتابع خلال بطولة العالم 2023 في بودابست، ولم تنافس سوى في سباقين فقط عام 2024.



المصدر: فرانس برس