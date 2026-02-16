طليس: مع تحسين الأجور لكن نرفض تحميل المواطنين وقطاع النقل أعباء زيادة المحروقات والـTVA

علّق رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس على قرار زيادة الرسوم على المحروقات وزيادة الـTVA بنسبة 1% لتمويل الرواتب، مؤكداً "أننا مع تحسين الأجور لكننا نرفض تحميل المواطنين وقطاع النقل هذا العبء الإضافي".



واعتبر أن "المحروقات مادة أساسية، وأي زيادة عليها أو على الـTVA ستنعكس فوراً على كلفة النقل وأسعار السلع".



وقال: "المطلوب إيجاد بدائل عادلة بعيداً عن جيوب الناس".