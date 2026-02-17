وزير الخارجية الإيراني: فُتحت نافذة فرص جديدة ونأمل أن تؤدي المفاوضات إلى حل مستدام عبر التفاوض

صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة

صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة

وزنها الزائد وضعها في موقف محرج... قصة عاشتها هذه السيدة جعلتها تتخذ قرارًا مصيريًّا!