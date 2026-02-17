وزنها الزائد وضعها في موقف محرج... قصة عاشتها هذه السيدة جعلتها تتخذ قرارًا مصيريًّا!

الأخبار
وزنها الزائد وضعها في موقف محرج... قصة عاشتها هذه السيدة جعلتها تتخذ قرارًا مصيريًّا!
منوعات
2026-02-17 | 09:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزنها الزائد وضعها في موقف محرج... قصة عاشتها هذه السيدة جعلتها تتخذ قرارًا مصيريًّا!
كانت ميشال ستوكس، البالغة من العمر 40 عامًا، في منطقة "سي بيبيز لاند" بمدينة الملاهي في ستافوردشاير عندما تسبّب وزنها الزائد (151 كيلوغرامًا) في إفساد يوم العائلة السعيد.
وقالت ستوكس لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني: "كان يومًا حارًا وكنت أجد صعوبة في المشي. كنت أعلم أن وزني يتجاوز الحد المسموح به، لكنهم سمحوا لي بركوب اللعبة. أثناء الدوران، بدأ الجزء الخلفي من القارب يغرق ويكافح للعودة إلى المنحدرات فاضطر مشغلو اللعبة إلى إيقافها ومساعدتي على النزول".
وبعد أسبوع، انضمت ستوكس إلى برنامج "سليمينغ وورلد" الغذائي، ونجحت في إنقاص وزنها والوصول إلى وزن 70 كيلوغرامًا.
وكانت السيدة ستوكس تعاني من مشكلة الوزن الزائد منذ أواخر سنوات مراهقتها، ووجدت صعوبة بالغة في الحفاظ على صحتها بعد أن أصبحت أمًا.
لطالما اعتمدت السيدة ستوكس حميات غذائية رائجة طوال فترة العشرينات من عمرها، ولكن بعد أن أصبحت أماً لأربعة أطفال وجدت صعوبة في التركيز على صحتها، فازداد وزنها بشكل ملحوظ.
