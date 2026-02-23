جوزيف جبيلي للـLBCI: مروحة التحالفات في الانتخابات كبيرة وهناك ميل لتجديد الكتلة النيابية القواتية بالاضافة الى الوزراء وهذا الامر يكسب القوات ولا يخسّرها

التالي

جوزيف جبيلي للـLBCI: الدولة اللبنانية مصممة على عدم السماح بأي تدخل عسكري من لبنان لمساندة ايران في حال اندلاع الحرب في المنطقة وهذا الامر أبلغ لحزب الله وسيتم اتخاذ اجراءات لحماية القواعد الاميركية في لبنان