الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التلفزيون الإيراني: مقتل طيار ومساعده إثر سقوط مروحية تدريب تابعة للجيش بمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان

آخر الأخبار
2026-02-24 | 09:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التلفزيون الإيراني: مقتل طيار ومساعده إثر سقوط مروحية تدريب تابعة للجيش بمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
التلفزيون الإيراني: مقتل طيار ومساعده إثر سقوط مروحية تدريب تابعة للجيش بمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإيراني:

ومساعده

مروحية

تدريب

تابعة

للجيش

بمدينة

خميني

بمحافظة

أصفهان

LBCI التالي
بطولة إسبانيا: مايوركا يُقيل مدربه أراساتي
بعد غيابه عن الملاعب... أوناحي يشارك في مباراته الاولى منذ كانون الثاني
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:28

وزير الطاقة من طرابلس: واقع التغذية لا يمكن أن يتجاوز الـ10 ساعات والعمل على معمل غاز في دير عمار

LBCI
أخبار لبنان
12:24

سلام بحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص والطاقة المتجددة وتعزيز حوكمة المؤسسات العامة

LBCI
أخبار لبنان
12:22

عبد العاطي التقى لودريان على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر دعم القوى المسلحة

LBCI
أمن وقضاء
12:16

الجيش: تحرير مخطوفَين في بلدة المجدل – وادي خالد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:00

تُركت داخل المنزل لمدة أسبوعين... جثة تثير قلقاً كبيراً في أستراليا وتحقيقات مكثفة لفك اللغز!

LBCI
منوعات
11:23

سقط من منحدر شاهق وفرق الطوارئ تعمل على إنقاذه... إليكم ما حصل مع ابن الـ14 عاماً في سيدني!

LBCI
آخر الأخبار
11:05

مريضة بحاجة لدم من اي فئة التبرع في مراكز الصليب الاحمر (جونية او انطلياس او الجميزة او سبيرز) للتواصل: 71776638

LBCI
فنّ
10:55

من دون مكياج... تايلور سويفت تحتفل بتصدر "The Fate of Ophelia" المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-07

الفاتيكان: البابا ليو سيزور تركيا ولبنان في تشرين الثاني في أول رحلة له خارج إيطاليا

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-17

مكتب الرئيس التركي: ترامب أرسل رسالة يدعو فيها أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في مجلس سلام غزة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-17

شعبة المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح بعد تنفيذها عمليات سرقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:25

في وقت تستمرّ فيه المفاوضات بين إيران وأميركا… غادروا إيران!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:13

وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
21:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:34

عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:31

من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:26

بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
13:44

معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته

LBCI
اقتصاد
09:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
20:47

باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
10:57

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
16:30

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

LBCI
آخر الأخبار
16:21

رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت

LBCI
أمن وقضاء
16:19

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

LBCI
اسرار
06:30

أسرار الصحف 24-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More