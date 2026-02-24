بطولة إسبانيا: مايوركا يُقيل مدربه أراساتي

أقال ريال مايوركا مدربه خاغوبا أراساتي يوم الاثنين الماضي، بعدما تراجع الفريق إلى المركز الثامن عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتلقى مايوركا هزيمة قاسية أمام مضيفه سلتا فيغو 0-2 ضمن المرحلة الخامسة والعشرين الأحد، وهي الخسارة الثالثة تواليا، ما جعله يتأخر بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان التي يحتلها إلتشي السابع عشر.



وأفاد النادي في بيان "أنهى مايوركا مسيرة خاغوبا أراساتي كمدرب للفريق الأول"، مضيفاً "يأتي هذا القرار من رغبة النادي في تغيير الوضع الحالي ومواجهة التحديات المتبقية هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة".



المصدر: فرانس برس