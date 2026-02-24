بعد غيابه عن الملاعب... أوناحي يشارك في مباراته الاولى منذ كانون الثاني

شارك لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي في مباراته الاولى مع فريقه جيرونا أمام مضيفه ألافيس 2-2 يوم الإثنين الماضي في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني، بعد غيابه عن الملاعب منذ كانون الثاني بسبب إصابة تعرض لها في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.



وزجّ ميتشل مدرب جيرونا بالدولي المغربي في الدقيقة 67 بدلا من الأوكراني فلاديسلاف فانات، صاحب هدف التعادل في الدقيقة 31، ردا على هدف السبق من الفريق المضيف سجله الارجنتيني لوكاس بويه (5).



وسجل الأوكراني فيكتور تسيغانكوف هدف السبق للفريق الزائر، قبل أن يدرك ألافيس التعادل عبر بويه مجددا قبل دقيقة من نهاية الوقت الاصلي (89).



وغاب أوناحي عن المباريات الأربع الأخيرة لجيرونا بسبب الإصابة، كما كان قد غاب قبلها عن أربع مباريات أخرى أثناء تمثيله للمغرب في البطولة القارية.



المصدر: فرانس برس