معلومات للـLBCI: الجيش عرض خطته في الجلسة الاولى من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم القوى المسلحة المنعقد في القاهرة وبعدها سيتم الاستماع لخطة قوى الامن

آخر الأخبار
2026-02-24 | 06:47
مشاهدات عالية
معلومات للـLBCI: الجيش عرض خطته في الجلسة الاولى من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم القوى المسلحة المنعقد في القاهرة وبعدها سيتم الاستماع لخطة قوى الامن
0min
معلومات للـLBCI: الجيش عرض خطته في الجلسة الاولى من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم القوى المسلحة المنعقد في القاهرة وبعدها سيتم الاستماع لخطة قوى الامن

 
 
آخر الأخبار

