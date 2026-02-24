كنعان بعد لجنة المال: أنهينا النقاش العام بإعادة هيكلة المصارف المحال معدّلاً من الحكومة والجلسة المقبلة لمواد القانون الذي يجب الانتهاء منه قبل بدء نقاش "قانون الانتظام المالي"

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك