رياضة
تطوّر جديد في قضية اللاعب أشرف حكيمي... إليكم آخر المستجدات!
2026-02-24 | 07:00
تطوّر جديد في قضية اللاعب أشرف حكيمي... إليكم آخر المستجدات!
أحيل الدولي المغربي ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة في شباط 2023، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس".
وقال اللاعب عبر حسابه على منصة إكس ردا على ذلك "اليوم، يكفي أن تُوجّه إليك تهمة اغتصاب لتبرير إحالتك إلى المحاكمة، حتى وإن كنت أطعن فيها وكل ما هو قائم يثبت أنها باطلة".
وأضاف الدولي المغربي البالغ من العمر 27 عاما "أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح بانكشاف الحقيقة أمام الملأ".
وفي أواخر شباط 2023، كانت الشابة البالغة آنذاك 24 عاما مثل اللاعب، قد توجّهت أولا إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، حيث أعلنت أنها تعرّضت للاغتصاب، من دون أن تتقدّم بشكوى.
وقالت محامية اللاعب، فاني كولان "تُفرض محاكمة في وجود اتهام يستند إلى كلمة امرأة واحدة فقط، عرقلت كل التحقيقات، ورفضت جميع الفحوص الطبية وبحث الحمض النووي، ورفضت استخراج بيانات هاتفها المحمول، ورفضت إعطاء اسم شاهد رئيس".
بطولة إسبانيا: مايوركا يُقيل مدربه أراساتي
0
آخر الأخبار
06:34
مكتب المدعي العام في نانتير: إحالة المغربي أشرف حكيمي للمحاكمة بتهمة الاغتصاب في فرنسا
آخر الأخبار
06:34
مكتب المدعي العام في نانتير: إحالة المغربي أشرف حكيمي للمحاكمة بتهمة الاغتصاب في فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-05
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-05
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-19
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-19
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
2026-01-25
عمليات البحث مستمرة في القبة... اليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
2026-01-25
عمليات البحث مستمرة في القبة... اليكم آخر المستجدات
رياضة
02:20
بطولة إسبانيا: مايوركا يُقيل مدربه أراساتي
رياضة
02:20
بطولة إسبانيا: مايوركا يُقيل مدربه أراساتي
0
رياضة
02:05
بعد غيابه عن الملاعب... أوناحي يشارك في مباراته الاولى منذ كانون الثاني
رياضة
02:05
بعد غيابه عن الملاعب... أوناحي يشارك في مباراته الاولى منذ كانون الثاني
0
رياضة
2026-02-22
أولمبياد ميلانو–كورتينا 2026: لحظات صنعت الحدث
رياضة
2026-02-22
أولمبياد ميلانو–كورتينا 2026: لحظات صنعت الحدث
0
رياضة
2026-02-21
أكرم الحلبي للـLBCI: "طريق التأهل نحو كأس العالم بيد لاعبي منتخب لبنان"
رياضة
2026-02-21
أكرم الحلبي للـLBCI: "طريق التأهل نحو كأس العالم بيد لاعبي منتخب لبنان"
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
0
أخبار لبنان
2025-12-05
كرامي: نعمل على تحويل الدمج من مشاريع متناثرة إلى نظام وطني متكامل
أخبار لبنان
2025-12-05
كرامي: نعمل على تحويل الدمج من مشاريع متناثرة إلى نظام وطني متكامل
0
أمن وقضاء
2025-12-05
ضابطة صيدا توقف سيارة وتضبط كمية من الدخان والتنباك المهرب
أمن وقضاء
2025-12-05
ضابطة صيدا توقف سيارة وتضبط كمية من الدخان والتنباك المهرب
0
أخبار دولية
11:30
حلفاء أوكرانيا يدعون روسيا إلى "وقف غير مشروط لإطلاق النار"
أخبار دولية
11:30
حلفاء أوكرانيا يدعون روسيا إلى "وقف غير مشروط لإطلاق النار"
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:20
سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...
أخبار لبنان
06:20
سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...
0
أخبار لبنان
03:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
01:53
زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم
أخبار دولية
01:53
زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم
0
أخبار لبنان
14:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
أخبار لبنان
14:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
تقارير نشرة الاخبار
13:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
1
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
3
أخبار لبنان
13:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
أخبار لبنان
13:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
4
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
5
حال الطقس
01:37
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
حال الطقس
01:37
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
6
أخبار لبنان
09:44
جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس
أخبار لبنان
09:44
جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
8
آخر الأخبار
15:44
مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني
آخر الأخبار
15:44
مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني
