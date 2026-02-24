تطوّر جديد في قضية اللاعب أشرف حكيمي... إليكم آخر المستجدات!

أحيل الدولي المغربي ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة في شباط 2023، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس".وقال اللاعب عبر حسابه على منصة إكس ردا على ذلك "اليوم، يكفي أن تُوجّه إليك تهمة اغتصاب لتبرير إحالتك إلى المحاكمة، حتى وإن كنت أطعن فيها وكل ما هو قائم يثبت أنها باطلة".وأضاف الدولي المغربي البالغ من العمر 27 عاما "أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح بانكشاف الحقيقة أمام الملأ".وفي أواخر شباط 2023، كانت الشابة البالغة آنذاك 24 عاما مثل اللاعب، قد توجّهت أولا إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، حيث أعلنت أنها تعرّضت للاغتصاب، من دون أن تتقدّم بشكوى.وقالت محامية اللاعب، فاني كولان "تُفرض محاكمة في وجود اتهام يستند إلى كلمة امرأة واحدة فقط، عرقلت كل التحقيقات، ورفضت جميع الفحوص الطبية وبحث الحمض النووي، ورفضت استخراج بيانات هاتفها المحمول، ورفضت إعطاء اسم شاهد رئيس".