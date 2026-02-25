جابر للـLBCI: أقرّينا قانون "System Management Program" الذي يتيح إدارة مالية حديثة لوزارة المالية بحيث تصبح كل البيانات متاحة إلكترونيا ويتمكّن ديوان المحاسبة من التدقيق في الحسابات وكذلك التفتيش المركزي من الاطلاع على الرواتب والأجور إلكترونيا

جابر: زيادة البنزين لا تكفي لتغطية نصف زيادات رواتب القطاع العام

جابر: زيادة البنزين لا تكفي لتغطية نصف زيادات رواتب القطاع العام

الوزير ياسين جابر للـLBCI: وزير الأشغال بدأ دراسة والكشف على الأملاك البحرية بهدف إعادة تأمين العقارات المعتدى عليها وعلى هذا الأساس ستفرض غرامات وتستوفى الإيجارات