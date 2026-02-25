الأخبار
جابر: زيادة البنزين لا تكفي لتغطية نصف زيادات رواتب القطاع العام
أخبار لبنان
2026-02-25 | 04:57
جابر: زيادة البنزين لا تكفي لتغطية نصف زيادات رواتب القطاع العام
أكد وزير المالية ياسين جابر أن "هناك 240 ألف عنصر في السلك العسكري لا يمكن إحالتهم لكن ثمة حاجة خصوصًا على الحدود مع انسحاب "اليونيفيل""، مشيرًا الى أن "هناك دعوات للتطويع".
ولفت، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" على شاشة الـ LBCI، الى أن "الكلام عن وجود 20 أو 30 ألف موظف في القطاع العام ولا سيما في قطاع التعليم غير صحيح بالكامل"، وذكر أن "وزيرة التربية تعمل على مراجعة تعيينات الأساتذة تمهيدًا لبدء الإصلاح".
في السياق، أوضح جابر أن هناك اجتماع اليوم لمديرية الواردات بكل أقسامها، أن هناك رسوم نسعى لإصدار أوامر تحصيل فيها.
وقال: "الزيادة على البنزين لا تكفي نصف المبلغ المطلوب للزيادات التي أقرت على رواتب القطاع العام".
وأضاف: "مداخيل الجمارك تحسنت بنسبة حوالى 100% في الـ2025 حتى قبل تشغيل الـScanners".
أما في ما يخص الاصلاح، أكد جابر أن "وزير الأشغال بدأ دراسة والكشف على الأملاك البحرية بهدف إعادة تأمين العقارات المعتدى عليها وعلى هذا الأساس ستفرض غرامات وتستوفى الإيجارات".
كما لفت الى أن وزارة المالية أقرّت قانون "System Management Program" الذي يتيح إدارة مالية حديثة للوزارة، "بحيث تصبح كل البيانات متاحة إلكترونيا ويتمكّن ديوان المحاسبة من التدقيق في الحسابات وكذلك التفتيش المركزي من الاطلاع على الرواتب والأجور إلكترونيا".
