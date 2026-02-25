صندوق النقد الدولي: تمت الموافقة على برنامج مساعدة فنية مكثف للفترة المقبلة في إطار حوار الصندوق مع سوريا

خبير من "ناسا" يؤكد: "الكائنات الفضائية موجودة"... لكنها لم تزر الأرض بعد!

خبير من "ناسا" يؤكد: "الكائنات الفضائية موجودة"... لكنها لم تزر الأرض بعد!

مصير مظلم ينتظر القرد "بانش" لكن بصيص أمل يلوح في الأفق… والعلماء يكشفون ما ينتظره بعيداً عن صخب الشاشات