وزير الخارجية الإسرائيلي لمبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان: إضعاف حزب الله مصلحة مشتركة لإسرائيل ولبنان

التقى وزير الخارجية الاسرائيلية جدعون ساعر بمبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان، جانين هينيس-بلاسخارت.



وخلال اللقاء، شدد ساعر على أن حزب الله انضم إلى الحرب نتيجة ضغط إيراني، كما انضم إلى الهجوم على إسرائيل في الـ8 من تشرين الاول 2023.



وقال إن الهجمات التي انطلقت ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية خلال الأسبوع الأخير كانت أكثر من تلك التي انطلقت من الأراضي الإيرانية.



وأضاف أن إسرائيل قررت هذه المرة عدم إجلاء سكانها من بلدات الشمال، وأنها ملتزمة بالقيام بكل ما يلزم من أجل حمايتهم.



وأكد ساعر أن انتشار الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود أمر ضروري لمنع توغل قوات برية تابعة لحزب الله وإطلاق النار نحو المدنيين والبلدات الإسرائيلية.



كما شدد على أن إضعاف حزب الله يشكل مصلحة مشتركة لكل من إسرائيل ولبنان.



وأضاف وزير الخارجية الاسرائيلية: "لقد شن حزب الله اعتداءً ضدنا، ولا يوجد أي طرف في المجتمع الدولي يعمل على إيقافه سوى نحن".